ua en ru
Вт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Загибель помічника Залужного під Києвом. Справу буде розслідувати ДБР

Чайки, Вівторок 07 листопада 2023 17:40
UA EN RU
Загибель помічника Залужного під Києвом. Справу буде розслідувати ДБР Фото: Геннадій Частяков, загиблий помічник главкома ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Державне бюро розслідувань буде розслідувати справу про загибель майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

"Сьогодні підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в селі Чайки, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за ДБР", - заявили в Нацполіції.

Як відомо, вчора в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями.

Що відомо про загибель Частякова

Вчора ввечері стало відомо про загибель Частякова від вибуху вдома. Спочатку головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі, що Частяков загинув від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що Частяков загинув в результаті нещасного випадку. Йому на день народження подарували декілька бойових гранат.

"Спочатку до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Потім військовослужбовець забрав гранату у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух", - зазначав міністр.

Водночас джерела в правоохоронних органах розповіли РБК-Україна, що гранати Частякову подарував його колега - полковник Тімченко. Тімченко попередив Частякова, що гранати бойові, але той сприйняв це попередження за жарт.

Більше деталей трагедії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Валерій Залужний
NEWS
Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія
Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки