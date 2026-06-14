Офіцери флоту РФ тікають з Криму разом з родинами, - "Атеш"

Штаб тікає з Криму

Джерела руху "Атеш" у Чорноморському флоті РФ повідомляють: командування розглядає плани щодо перенесення залишків органів управління з окупованого Севастополя до Новоросійська.

Частина офіцерів уже діє самостійно - переводить сім'ї, позбувається майна, яке не вдасться забрати, і облаштовується на новому місці.

Що кажуть в "Атеші"

"Відтоді удари по півострову лише наростають, а логістична ситуація для окупантів у Криму кардинально погіршилася", - йдеться у повідомленні.

За даними "Атеш", всередині керівництва флоту настрої також пригнічені. Дехто розуміє, що відбувається на півострові, і не збирається зволікати.

У "Атеші" зазначають, що перенесення штабних структур - прямий наслідок постійних ударів по інфраструктурі флоту в Криму.

"Утримання штабних структур на півострові стає для окупантів дедалі дорожчим і ризикованішим рішенням. Судячи з того, як розвивається ситуація, найближчі місяці можуть стати для окупаційних сил у Криму найважчими за весь час від початку війни", - пишуть у русі.