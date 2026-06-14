Офіцери флоту РФ тікають з Криму разом з родинами, - "Атеш"

Росія готується вивезти командування Чорноморського флоту з Севастополя - офіцери вже переселяють родини до Новоросійська, не чекаючи офіційного наказу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентурну мережу "Атеш".
Джерела руху "Атеш" у Чорноморському флоті РФ повідомляють: командування розглядає плани щодо перенесення залишків органів управління з окупованого Севастополя до Новоросійська.
Частина офіцерів уже діє самостійно - переводить сім'ї, позбувається майна, яке не вдасться забрати, і облаштовується на новому місці.
"Відтоді удари по півострову лише наростають, а логістична ситуація для окупантів у Криму кардинально погіршилася", - йдеться у повідомленні.
За даними "Атеш", всередині керівництва флоту настрої також пригнічені. Дехто розуміє, що відбувається на півострові, і не збирається зволікати.
У "Атеші" зазначають, що перенесення штабних структур - прямий наслідок постійних ударів по інфраструктурі флоту в Криму.
"Утримання штабних структур на півострові стає для окупантів дедалі дорожчим і ризикованішим рішенням. Судячи з того, як розвивається ситуація, найближчі місяці можуть стати для окупаційних сил у Криму найважчими за весь час від початку війни", - пишуть у русі.
Нагадаємо, 27 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Storm Shadow по програмно-апаратних комплексах авіації РФ у Севастополі. За даними "Атеш", тоді постраждав штаб авіації Чорноморського флоту.
Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 13 червня українські дрони вдарили по "Кримському титану" - найбільшому заводу з виробництва діоксиду титану у Східній Європі. Підприємство на окупованій території тимчасово зупинило роботу.
Нагадаємо, ЗСУ також завдавали ударів по мостах, що ведуть до Криму. Окупанти визнали нові атаки, однак намагаються применшити їхні наслідки.