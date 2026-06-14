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Офіцери флоту РФ тікають з Криму разом з родинами, - "Атеш"

10:12 14.06.2026 Нд
2 хв
Що відомо про можливий відхід штабу флоту з Севастополя?
aimg Олена Чупровська
Фото: Розвідники зафіксували підготовку до евакуації штабу Чорноморського флоту (Getty Images)

Росія готується вивезти командування Чорноморського флоту з Севастополя - офіцери вже переселяють родини до Новоросійська, не чекаючи офіційного наказу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентурну мережу "Атеш".

Штаб тікає з Криму

Джерела руху "Атеш" у Чорноморському флоті РФ повідомляють: командування розглядає плани щодо перенесення залишків органів управління з окупованого Севастополя до Новоросійська.

Частина офіцерів уже діє самостійно - переводить сім'ї, позбувається майна, яке не вдасться забрати, і облаштовується на новому місці.

Що кажуть в "Атеші"

"Відтоді удари по півострову лише наростають, а логістична ситуація для окупантів у Криму кардинально погіршилася", - йдеться у повідомленні.

За даними "Атеш", всередині керівництва флоту настрої також пригнічені. Дехто розуміє, що відбувається на півострові, і не збирається зволікати.

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У "Атеші" зазначають, що перенесення штабних структур - прямий наслідок постійних ударів по інфраструктурі флоту в Криму.

"Утримання штабних структур на півострові стає для окупантів дедалі дорожчим і ризикованішим рішенням. Судячи з того, як розвивається ситуація, найближчі місяці можуть стати для окупаційних сил у Криму найважчими за весь час від початку війни", - пишуть у русі.

Нагадаємо, 27 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Storm Shadow по програмно-апаратних комплексах авіації РФ у Севастополі. За даними "Атеш", тоді постраждав штаб авіації Чорноморського флоту.

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 13 червня українські дрони вдарили по "Кримському титану" - найбільшому заводу з виробництва діоксиду титану у Східній Європі. Підприємство на окупованій території тимчасово зупинило роботу.

Нагадаємо, ЗСУ також завдавали ударів по мостах, що ведуть до Криму. Окупанти визнали нові атаки, однак намагаються применшити їхні наслідки.

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