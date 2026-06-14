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Офицеры флота РФ бегут из Крыма вместе с семьями, - "Атэш"

10:12 14.06.2026 Вс
2 мин
Что известно о возможном уходе штаба флота из Севастополя?
aimg Елена Чупровская
Фото: Разведчики зафиксировали подготовку к эвакуации штаба Черноморского флота (Getty Images)

Россия готовится вывезти командование Черноморского флота из Севастополя - офицеры уже переселяют семьи в Новороссийск, не дожидаясь официального приказа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентурную сеть"Атеш".

Штаб бежит из Крыма

Источники движения "Атеш" в Черноморском флоте РФ сообщают: командование рассматривает планы по переносу остатков органов управления из оккупированного Севастополя в Новороссийск.

Часть офицеров уже действует самостоятельно - переводит семьи, избавляется от имущества, которое не удастся забрать, и обустраивается на новом месте.

Что говорят в "Атеше"

"С тех пор удары по полуострову только нарастают, а логистическая ситуация для оккупантов в Крыму кардинально ухудшилась", - говорится в сообщении.

По данным "Атэш", внутри руководства флота настроения также подавлены. Некоторые понимают, что происходит на полуострове, и не собираются медлить.

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В "Атеше" отмечают, что перенос штабных структур - прямое следствие постоянных ударов по инфраструктуре флота в Крыму.

"Содержание штабных структур на полуострове становится для оккупантов все более дорогим и рискованным решением. Судя по тому, как развивается ситуация, ближайшие месяцы могут стать для оккупационных сил в Крыму самыми тяжелыми за все время с начала войны", - пишут в движении.

Напомним, 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами Storm Shadow по программно-аппаратным комплексам авиации РФ в Севастополе. По данным "Атеш", тогда пострадал штаб авиации Черноморского флота.

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 13 июня украинские дроны ударили по "Крымскому титану" - крупнейшему заводу по производству диоксида титана в Восточной Европе. Предприятие на оккупированной территории временно остановило работу.

Напомним, ВСУ также наносили удары по мостам, ведущим в Крым. Оккупанты признали новые атаки, однако пытаются преуменьшить их последствия.

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