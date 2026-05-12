Офіцер СБУ зливала ФСБ дані про українських розвідників

15:54 12.05.2026 Вт
2 хв
Яку інформацію ворог отримував від неї?
aimg Олена Чупровська
Фото: майор СБУ шпигувала для ФСБ (facebook.com_SecurSerUkraine)

Майор Служби безпеки України зі службовим доступом до секретних баз передавала російській розвідці імена оперативників і плани контррозвідувальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Читайте також: Мільярдні втрати для РФ: скільки техніки ППО знищили ЗСУ за квітень

Яку інформацію отримував ворог

Жінка мала доступ до службових інформаційних ресурсів СБУ. Нею були зібрані та передані ворогу відомості з обмеженим доступом, зокрема:

  • дані про співробітників СБУ, задіяних в оперативно-розшуковій та контррозвідувальній роботі;
  • інформація про об'єкти, щодо яких вже проводилися або тільки планувалися відповідні заходи.

Слідство встановило, що з жовтня 2025 по квітень 2026 року офіцер передавала ці відомості через месенджер Telegram.

Фото: затримали зрадницю з СБУ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Для зв'язку з ФСБ вона також залучала свого батька, який проживає на тимчасово окупованій частині України.

Отримані Росією дані могли бути використані для:

  • ведення розвідувальної та підривної діяльності проти України;
  • організації диверсій;
  • спроб нейтралізувати контррозвідувальні можливості СБУ.

Офіцерку затримали 12 травня 2026 року. Їй готують повідомлення про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану - за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Прокурори також клопотатимуть про арешт.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку травня СБУ затримала в Одесі завербованого рецидивіста з Донеччини, який планував убити топ-посадовця Військово-морських сил ЗСУ - замах мав відбутися 9 травня.

А ще раніше контррозвідка затримала на Донеччині агента ГРУ, який наводив авіабомби на позиції українських військових у районі Краматорська.

