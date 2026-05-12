Офіцер СБУ зливала ФСБ дані про українських розвідників

Яку інформацію отримував ворог

Жінка мала доступ до службових інформаційних ресурсів СБУ. Нею були зібрані та передані ворогу відомості з обмеженим доступом, зокрема:

дані про співробітників СБУ, задіяних в оперативно-розшуковій та контррозвідувальній роботі;

інформація про об'єкти, щодо яких вже проводилися або тільки планувалися відповідні заходи.

Слідство встановило, що з жовтня 2025 по квітень 2026 року офіцер передавала ці відомості через месенджер Telegram.

Фото: затримали зрадницю з СБУ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Для зв'язку з ФСБ вона також залучала свого батька, який проживає на тимчасово окупованій частині України.

Отримані Росією дані могли бути використані для:

ведення розвідувальної та підривної діяльності проти України;

організації диверсій;

спроб нейтралізувати контррозвідувальні можливості СБУ.

Офіцерку затримали 12 травня 2026 року. Їй готують повідомлення про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану - за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Прокурори також клопотатимуть про арешт.