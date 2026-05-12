Офіцер СБУ зливала ФСБ дані про українських розвідників

Майор Служби безпеки України зі службовим доступом до секретних баз передавала російській розвідці імена оперативників і плани контррозвідувальних операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Жінка мала доступ до службових інформаційних ресурсів СБУ. Нею були зібрані та передані ворогу відомості з обмеженим доступом, зокрема:
Слідство встановило, що з жовтня 2025 по квітень 2026 року офіцер передавала ці відомості через месенджер Telegram.
Для зв'язку з ФСБ вона також залучала свого батька, який проживає на тимчасово окупованій частині України.
Отримані Росією дані могли бути використані для:
Офіцерку затримали 12 травня 2026 року. Їй готують повідомлення про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану - за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Прокурори також клопотатимуть про арешт.
Як повідомляло РБК-Україна, на початку травня СБУ затримала в Одесі завербованого рецидивіста з Донеччини, який планував убити топ-посадовця Військово-морських сил ЗСУ - замах мав відбутися 9 травня.
А ще раніше контррозвідка затримала на Донеччині агента ГРУ, який наводив авіабомби на позиції українських військових у районі Краматорська.