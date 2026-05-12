Офицер СБУ сливала ФСБ данные об украинских разведчиках

Майор Службы безопасности Украины со служебным доступом к секретным базам передавала российской разведке имена оперативников и планы контрразведывательных операций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Женщина имела доступ к служебным информационным ресурсам СБУ. Ею были собраны и переданы врагу сведения с ограниченным доступом, в частности:
Следствие установило, что с октября 2025 по апрель 2026 года офицер передавала эти сведения через мессенджер Telegram.
Для связи с ФСБ она также привлекала своего отца, который проживает на временно оккупированной части Украины.
Полученные Россией данные могли быть использованы для:
Офицера задержали 12 мая 2026 года. Ей готовят сообщение о подозрении в государственной измене в условиях военного положения - по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры также будут ходатайствовать об аресте.
Как сообщало РБК-Украина, в начале мая СБУ задержала в Одессе завербованного рецидивиста из Донецкой области, который планировал убить топ-чиновника Военно-морских сил ВСУ - покушение должно было состояться 9 мая.
А еще раньше контрразведка задержала в Донецкой области агента ГРУ, который наводил авиабомбы на позиции украинских военных в районе Краматорска.