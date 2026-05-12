Обстрел Украины Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Офицер СБУ сливала ФСБ данные об украинских разведчиках

15:54 12.05.2026 Вт
2 мин
Какую информацию враг получал от нее?
aimg Елена Чупровская
Фото: майор СБУ шпионила для ФСБ (facebook.com_SecurSerUkraine)

Майор Службы безопасности Украины со служебным доступом к секретным базам передавала российской разведке имена оперативников и планы контрразведывательных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Какую информацию получал враг

Женщина имела доступ к служебным информационным ресурсам СБУ. Ею были собраны и переданы врагу сведения с ограниченным доступом, в частности:

  • данные о сотрудниках СБУ, задействованных в оперативно-розыскной и контрразведывательной работе;
  • информация об объектах, в отношении которых уже проводились или только планировались соответствующие мероприятия.

Следствие установило, что с октября 2025 по апрель 2026 года офицер передавала эти сведения через мессенджер Telegram.

Фото: задержали предательницу из СБУ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Для связи с ФСБ она также привлекала своего отца, который проживает на временно оккупированной части Украины.

Полученные Россией данные могли быть использованы для:

  • ведения разведывательной и подрывной деятельности против Украины;
  • организации диверсий;
  • попыток нейтрализовать контрразведывательные возможности СБУ.

Офицера задержали 12 мая 2026 года. Ей готовят сообщение о подозрении в государственной измене в условиях военного положения - по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры также будут ходатайствовать об аресте.

Как сообщало РБК-Украина, в начале мая СБУ задержала в Одессе завербованного рецидивиста из Донецкой области, который планировал убить топ-чиновника Военно-морских сил ВСУ - покушение должно было состояться 9 мая.

А еще раньше контрразведка задержала в Донецкой области агента ГРУ, который наводил авиабомбы на позиции украинских военных в районе Краматорска.

