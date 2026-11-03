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Офіцер 3-ї штурмової розповів, хто може потіснити Україну на ринку наземних роботів

12:52 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Офіцер 3-ї штурмової розповів, хто може потіснити Україну на ринку наземних роботів Фото: НРК в Україні (Getty Images)
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У світі зростає інтерес до наземних роботизованих комплексів: з міжнародного боку дедалі частіше звучить прохання показати НРК, а багато хто налагоджує власне виробництво. Водночас Україні доведеться тримати перевагу, бо на ринок заходять автовиробники та військові корпорації, вважає офіцер.

Про це у подкасті "ЦЕ БАЗА" РБК-Україна повідомив Віктор Павлов, офіцер батальйону НРК 3-ї штурмової бригади та засновник школи НРК.

Павлов сподівається, що останні операції з НРК ще більше підвищать престижність і впізнаваність цих комплексів. За його словами, міжнародний інтерес уже зміщується в їхній бік. БпЛА світу зрозуміліші, і ними теж цікавляться, проте пішов запит на НРК, каже Павлов. Багато хто налагоджує власне виробництво.

Зростання інтересу, каже Павлов, видно й за інформаційним потоком. Півроку тому дайджест, який він веде, виходив раз на тиждень. Зараз їх два: окремо про Україну та про світ, адже світових новин про НРК стало багато.

Хто може потіснити Україну

За оцінкою Павлова, "усі будуть тіснити Україну". Серед нових гравців він називає автовиробників: за його словами, вони "не те щоб перевзуваються", але запускають лінійки й заходять на ринок НРК. Як приклад офіцер навів General Motors, яка, умовно, перероблятиме пікапи на безпілотні НРК. Свої засоби, за його словами, роблять і великі оборонні компанії в різних країнах.

Павлов прогнозує, що найближчим часом кожен автовиробник матиме власний безпілотний засіб. За його словами, ресурсів для цього достатньо: будь-який автомобіль можна переробити на НРК. Так само, за його словами, діють і спеціалізовані військові корпорації, адже кожна хоче мати у своєму портфелі безпілотні засоби.

Щоб тримати перевагу, за словами Павлова, українським виробникам варто швидше виходити на ринок, колаборуватися, виходити за кордон і робити спільне виробництво.

В Україні, на його думку, більше досвіду безпілотного керування, бо його здобувають у бойових умовах, тоді як у закордонних компаній більше доступу до ресурсів.

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Інтерес до НРК виходить за межі України. У вересні Rheinmetall випробувала у Хорватії важкий НРК Komodo для наведення мостів, а в жовтні Thales Australia та 3ME Technology представили НРК BladeHAUL вантажопідйомністю 10 тонн, створений з елементами платформи бронемашини Bushmaster.

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