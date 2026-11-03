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Військовий пояснив, чи реально десантувати наземних роботів на Москву

10:45 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Військовий пояснив, чи реально десантувати наземних роботів на Москву Фото: Віктор Павлов (РБК-Україна)
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Десантувати наземні роботизовані комплекси на Москву цілком реально, але для цього потрібні носії та стійкий зв'язок. Також слід врахувати приземлення робота й ризик збиття носія засобами ППО.

Про це у подкасті "ЦЕ БАЗА" РБК-Україна повідомив Віктор Павлов, офіцер батальйону НРК 3-ї штурмової бригади та засновник школи НРК.

Ідею десантування наземних роботизованих комплексів на великі відстані, зокрема на Москву, Віктор Павлов вважає цілком здійсненною.

За словами офіцера, реалізація залежить від двох чинників. Перший - носії: НРК потрібно доправити до місця. Другий - зв'язок, який дозволяє керувати комплексом. Це цілком реально, наголосив Павлов.

Скидати FPV-дрони на діпстрайках, за його словами, можливо. А от щодо десантування самих НРК - робот має приземлитися й не розбитися, а використання парашутів ускладнює процес.

Ще один фактор - ППО, яка, за словами Павлова, може збити носій безпілотного засобу.

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Тактику десантування НРК восени вперше застосував Третій армійський корпус: у вересні його підрозділ ударних НРК NC13 під час операції "Вівальді" десантував роботів-камікадзе з важких бомберів на понад 10 кілометрів углиб тилу. Також повідомлялося, що бійці батальйону Alter Ego 93-ї бригади розробили технологію високоточного десантування бойового НРК на десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення за допомогою дрона.

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