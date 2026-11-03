Офицер 3-й штурмовой рассказал, кто может потеснить Украину на рынке наземных роботов
В мире растет интерес к наземным роботизированным комплексам: с международной стороны все чаще звучит просьба показать НРК, а многие налаживают собственное производство. В то же время Украине придется держать преимущество, потому что на рынок заходят автопроизводители и военные корпорации, считает офицер.
Об этом в подкасте "ЦЕ БАЗА" сообщил Виктор Павлов, офицер батальона НРК 3-й штурмовой бригады и основатель школы НРК.
Павлов надеется, что последние операции с НРК еще больше повысят престижность и узнаваемость этих комплексов. По его словам, международный интерес уже смещается в их сторону. БпЛА миру более понятны, и ими тоже интересуются, однако пошел запрос на НРК, говорит Павлов. Многие налаживают собственное производство.
Рост интереса, говорит Павлов, виден и по информационному потоку. Полгода тому назад дайджест, который он ведет, выходил раз в неделю. Сейчас их два: отдельно об Украине и мире, ведь мировых новостей о НРК стало много.
Кто может потеснить Украину
По оценке Павлова, "все будут теснить Украину". Среди новых игроков он называет автопроизводителей: по его словам, они "не то чтобы обуваться", но запускают линейки и заходят на рынок НРК. В качестве примера офицер привел General Motors, которая, условно, будет перерабатывать пикапы в беспилотные НРК. Свои средства, по его словам, производят и крупные оборонные компании в разных странах.
Павлов прогнозирует, что в ближайшее время у каждого автопроизводителя будет собственное беспилотное средство. По его словам, ресурсов для этого достаточно: любой автомобиль можно переделать в НРК. Также, по его словам, действуют и специализированные военные корпорации, ведь каждая хочет иметь в своем портфеле беспилотные средства.
Чтобы держать преимущество, по словам Павлова, украинским производителям следует быстрее выходить на рынок, коллаборироваться, выходить за границу и производить совместное производство.
В Украине, по его мнению, больше опыта беспилотного управления, потому что его получают в боевых условиях, в то время как у зарубежных компаний больше доступа к ресурсам.
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Интерес к НРК выходит за пределы Украины. В сентябре Rheinmetall опробовала в Хорватии тяжелый НРК Komodo для наведения мостов, а в октябре Thales Australia и 3ME Technology представили НРК BladeHAUL грузоподъемностью 10 тонн, созданный с элементами платформы бронемашины Bushmaster.