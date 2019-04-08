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Штаб Зеленского и "Суспільне" не договорились о дебатах в студии

Новости » Выборы 2019    08.04.2019 - 19:45
Штаб Зеленского и "Суспільне" не договорились о дебатах в студии
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В штабе Зеленского согласились провести дебаты на НСК "Олимпийский"

Представители штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и команда Национальной общественной телерадиокомпании Украины во время переговоров не договорились о дебатах в студии в телецентре "Карандаш". Об этом заявила директор департамента по связям с общественностью и СМИ НОТУ Виктория Сидоренко, передает "Детектор медиа".

По словам Сидренко, никакой договоренности нет. Представители команды Зеленского посмотрели студию в телецентре "Карандаш", где могли бы состояться дебаты согласно постановлению ЦИК, поговорили с представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины о законе "О выборах президента Украины" и заявили, что хотят, чтобы дебаты состоялись на НСК "Олимпийский".

Напомним, глава НОТУ Зураб Аласания в комментарии РБК-Украина сообщил, что сегодня состоялись переговоры относительно дебатов между представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины и штабом кандидата Владимира Зеленского. Он отметил, что третьей стороны на переговорах не было.

Ранее Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля. 

 

 

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