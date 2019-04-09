ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під офісом Зеленського проходить мітинг

Новини » Надзвичайні події    09.04.2019 - 16:50
Під офісом Зеленського проходить мітинг
Фото: мітинг під офісом Зеленського (РБК-Україна)

У мітингу беруть участь переважно з людей похилого віку та студенти

Під одним з офісів кандидата у президенти на виборах 2019 Володимира Зеленського в Києві зібрались близько 200 мітингуючих. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У Зеленського зазначають, що не знають цілей та мотивів людей, які зібралися під стінами їхнього офісу. 

Додамо, що у мітингу беруть участь переважно з людей похилого віку та студенти. Кількість мітингуючих зростає. З собою активісти принесли плакати з написами "Зрадників України - за грати!". Учасники акції протесту під офісом Зеленського  звинувачують його штаб у провокаціях.

Нагадаємо, Зеленський за першим туром виборів в Україні зайняв перше місце. Друге місце має Петро Порошенко.

 

Фото: мітинг під офісом Зеленського (РБК-Україна)

 

 

Опубліковано Команда Зеленського Вівторок, 9 квітня 2019 р.

Володимир Зеленський запевнив, що буде брати участь у дебатах перед другим туром виборів.

Зазначимо, Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня. Порошенко заявив, що чекає Зеленського на "Олімпійському" і 14, і 19 квітня.

Раніше повідомлялося, що представники штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та команда Національної громадської телерадіокомпанії України під час переговорів не домовилися про дебати в студії в телецентрі "Олівець".

Раніше повідомлялося, що кандидат в президенти Петро Порошенко назвав дату і час проведення дебатів з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Дебати Зеленського і Порошенка: головне У ЦВК і на "Суспільному" роз'яснили, що буде з дебатами
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України КиївВолодимир Зеленськийвыборыстолкновения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся