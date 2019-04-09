Під офісом Зеленського проходить мітинг

У мітингу беруть участь переважно з людей похилого віку та студенти
Під одним з офісів кандидата у президенти на виборах 2019 Володимира Зеленського в Києві зібрались близько 200 мітингуючих. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
У Зеленського зазначають, що не знають цілей та мотивів людей, які зібралися під стінами їхнього офісу.
Додамо, що у мітингу беруть участь переважно з людей похилого віку та студенти. Кількість мітингуючих зростає. З собою активісти принесли плакати з написами "Зрадників України - за грати!". Учасники акції протесту під офісом Зеленського звинувачують його штаб у провокаціях.
Нагадаємо, Зеленський за першим туром виборів в Україні зайняв перше місце. Друге місце має Петро Порошенко.
Фото: мітинг під офісом Зеленського (РБК-Україна)
Опубліковано Команда Зеленського Вівторок, 9 квітня 2019 р.
Володимир Зеленський запевнив, що буде брати участь у дебатах перед другим туром виборів.
Зазначимо, Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня. Порошенко заявив, що чекає Зеленського на "Олімпійському" і 14, і 19 квітня.
Раніше повідомлялося, що представники штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та команда Національної громадської телерадіокомпанії України під час переговорів не домовилися про дебати в студії в телецентрі "Олівець".
Раніше повідомлялося, що кандидат в президенти Петро Порошенко назвав дату і час проведення дебатів з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".