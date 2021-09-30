В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал запуск процедуры отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Украина 24".
Как отметил Никифоров, начало отставки Разумкова было инициативой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной рады", - сказал спикер главы государства.
Никифоров добавил, что Зеленский и спикер парламента Разумков имеют "нормальные отношения" и выполняют "каждый свою функцию".
Напомним, сегодня фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Разумкова.
После этого в Раде заявили, что уже подготовили подписные листы. Однако затем Арахамия направил еще одно обращение об отставке Разумкова, поэтому процедуру перезапустили.