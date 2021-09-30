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В Раде уже подготовили подписные листы за отставку Разумкова

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 15:45
В Раде уже подготовили подписные листы за отставку Разумкова Фото: Дмитрий Разумков, спикер Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Верховной раде уже подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Сейчас документы находятся в Аппарате ВР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря главы ВР Ольгу Туний.

"Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве главы ВР готовы и находятся в Аппарате ВР. Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру в соответствии с регламентом", - заявила она.

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Фото: подписной лист за отставку Разумкова (facebook.com/olga.tuniy)

Напомним, сегодня Разумков сообщил, что в парламенте инициировали его отставку. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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