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У Офісі президента заявили, що Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова

Автор: Дмитро Левицький

Речник президента Сергій Никифоров прокоментував запуск процедури відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної ради. Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський не причетний до цієї інціативи нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Україна 24".

Як зазначив Никифоров, початок відставки Разумкова було ініціативою глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Це ініціатива Арахамії. У нього можна запитати його мотиви. Про те, чому він ці списки на підпис запитав у глави Верховної ради", - сказав речник глави держави.

Никифоров додав, що Зеленський та спікер парламенту Разумков мають "нормальні відносини" та виконують "кожен свою функцію".

Нагадаємо, сьогодні фракція "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Разумкова.

Після цього у Раді заявили, що вже підготували підписні листи. Однак потім Арахамія надіслав ще одне звернення про відставку Разумкова, тому процедуру перезапустили.

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Володимир ЗеленськийДмитро РазумковВерховна рада