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В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 18:56
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова Фото: Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал запуск процедуры отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Украина 24".

Как отметил Никифоров, начало отставки Разумкова было инициативой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной рады", - сказал спикер главы государства.

Никифоров добавил, что Зеленский и спикер парламента Разумков имеют "нормальные отношения" и выполняют "каждый свою функцию".

Напомним, сегодня фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Разумкова.

После этого в Раде заявили, что уже подготовили подписные листы. Однако затем Арахамия направил еще одно обращение об отставке Разумкова, поэтому процедуру перезапустили.

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