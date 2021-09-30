У Офісі президента заявили, що Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова

Речник президента Сергій Никифоров прокоментував запуск процедури відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної ради. Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський не причетний до цієї інціативи нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Україна 24" .

Як зазначив Никифоров, початок відставки Разумкова було ініціативою глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Це ініціатива Арахамії. У нього можна запитати його мотиви. Про те, чому він ці списки на підпис запитав у глави Верховної ради", - сказав речник глави держави.

Никифоров додав, що Зеленський та спікер парламенту Разумков мають "нормальні відносини" та виконують "кожен свою функцію".