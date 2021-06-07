ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Офисе президента заявили, что Байден подтвердил отсутствие преград для контактов с Зеленским

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 июня 2021 23:11
В Офисе президента заявили, что Байден подтвердил отсутствие преград для контактов с Зеленским Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский
Автор: РБК-Украина

Приглашение Владимиру Зеленскому от Джо Байдена посетить Белый дом демонстрирует стопроцентную конструктивность отношений между Украиной и США и отсутствие каких-либо преград для контактов двух лидеров.

Об этом сообщил советник президента Украины по сотрудничеству с США Энди Мак.

По его словам, сегодня украинские СМИ сделали "большую, но пустую сенсацию из ничего": американское издание распространило предположение со ссылкой на неподтвержденный анонимный источник о том, почему не запланировано личной встречи президентов Украины и США. Якобы это имело какое-то отношение к смене руководства "Нафтогаза".

"Это никогда не имело какого-либо официального подтверждения или хотя бы определенного базирования на открытом заявлении любого из должностных лиц, этого никогда не было в публичной или непубличной коммуникации между нашими государствами на любом уровне. Тем более через 2 дня после смены в "Нафтогазе" госсекретарь Блинкен официально заявил об официальном визите в Киев и этот визит успешно состоялся", - заявил Энди Мак.

В то же время он подчеркнул, что сегодня это было опровергнуто в лучшем из возможных способов.

"Во время разговора президентов Украины и США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить в июле Вашингтон. Это демонстрирует стопроцентную конструктивность отношений между нашими государствами и отсутствие каких-либо преград для контактов двух лидеров, которые периодически "вбрасываются" в украинские медиа или распространяются там", - подчеркнул Мак.

Напомним, 7 июня Зеленский и Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом этим летом.

По словам помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, эта беседа была запланирована как общение с украинским лидером перед тем, как Байден отправится в Европу и встретится с Владимиром Путиным в Женеве.

Накануне американский портал Axios сообщил, что Байден якобы передумал встречаться с Зеленским после смены руководства в "Нафтогазе".

В то же время Зеленский в интервью Axios заявил, что хочет встретиться с Байденом до того, как американский президент поговорит с Путиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Джозеф Байден Офис президента
NEWS
Зеленский пообещал Байдену предпринять ряд шагов, за которыми будут следить США, - источник
Зеленский пообещал Байдену предпринять ряд шагов, за которыми будут следить США, - источник
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС