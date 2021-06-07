В Офісі президента заявили, що Байден підтвердив відсутність перепон для контактів із Зеленським

Запрошення Володимиру Зеленському від Джо Байдена відвідати Білий дім демонструє стовідсоткову конструктивність відносин між Україною і США та відсутність будь-яких перепон для контактів двох лідерів.

За його словами, сьогодні українські медіа зробили "велику, але порожню сенсацію з нічого": американське видання поширило припущення з посиланням на непідтверджене анонімне джерело про те, чому не заплановано особистої зустрічі президентів України та США. Нібито це мало якесь відношення до зміни керівництва "Нафтогазу".

"Це ніколи не мало будь-якого офіційного підтвердження чи хоча б певного базування на відкритій заяві будь-кого з посадових осіб, цього ніколи не було в публічній чи непублічній комунікації між нашими державами на будь-якому рівні. Тим більше за 2 дні після зміни у "Нафтогазі" держсекретар Блінкен офіційно заявив про офіційний візит до Київа і цей візит успішно відбувся", - заявив Енді Мак.

Водночас він наголосив, що сьогодні це було спростовано в найкращій з можливих способів.

"Під час розмови президентів України та США Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати у липні Вашингтон. Це демонструє стовідсоткову конструктивність відносин між нашими державами та відсутність будь-яких перепон для контактів двох лідерів, які періодично "вкидаються" в українські медіа чи поширюються там", - підкреслив Мак.