В Офісі президента прокоментували призначення майбутнього прем'єра

Фото: Андрій Богдан (Віталій Носач/РБК-Україна)

Богдан підкреслив, що призначення прем'єра не буде виключним рішенням Зеленського

Призначення кандидатури нового прем’єр-міністра не буде виключним рішенням президента Володимира Зеленського. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Богдан, передає кореспондент РБК-Україна.

Богдан запевнив, що не знає, яке рішення прийме глава держави.

"Треба зрозуміти, що процедура прописана законом. Як би ми з вами не гадали, я в такій же ситуації, як і ви. Можливо, я знаю більше кандидатів. Але яке рішення прийме президент, я не знаю. У нашій команді всі рішення приймає президент. Він проводить співбесіди, він зустрічається з багатьма людьми. У тому числі з кандидатурами на відповідні міністерства, на відповідні центральні органи державної влади", - сказав глава Офісу президента.

Разом з тим він запевнив, що призначення нового глави Кабміну не буде виключним рішенням Зеленського.

"Проте, кандидатуру прем’єр-міністра президент вносить - коаліція фракцій. Якщо буде створена коаліція фракцій, то це одна система координат. Тоді має бути коаліційна угода, прописані ініціатори рішень… Якщо це буде монофракція - то це інше питання. Але в будь-якому випадку людина має зустрічатися з депутатським корпусом, обговорити ідеї, які в нього в голові. Це не буде виключним рішенням президента, хоча дуже велика частина відповідальності лягає саме на нього", - пояснив Богдан.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, коли його уряд складе повноваження. Гройсман пояснив, що його Кабмін виконуватиме обов'язки до формування нового уряду. "Наш уряд... складе свої повноваження перед новообраною Верховною радою України на першому засіданні. Далі ми будемо виконувати обов'язки до формування нового уряду", - сказав прем'єр.

Як писало РБК-Україна раніше, в Офісі президента розраховують, що Верховна рада дев'ятого скликання почне працювати вже на початку вересня.

Підкреслимо, в "Слузі народу" пропонували провести перше засідання нового скликання Верховної ради вже в серпні.