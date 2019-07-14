ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Слуге народа" предложили дату первого заседания новой Рады

Новости » Выборы 2019    14.07.2019 - 12:41
В "Слуге народа" предложили дату первого заседания новой Рады
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В "Слуге народа" хотят провести заседание Рады уже 15 августа

Руководитель предвыборного штаба политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил провести первое заседание нового созыва Верховной рады раньше предусмотренного законом срока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Корниенко, в партии хотят провести заседание нового созыва уже в августе.

"Мы планируем раньше, чем законом это предусмотрено. Это точно. Пятнадцятого (августа - ред.) - это так, может, еще рано ... кстати, хорошая идея, связать это (заседание - ред.) с Днем Независимости", - заявил глава предвыборного штаба "Слуги народа".

Отметим, что согласно Конституции, первое заседание нового созыва Верховной рады должно состояться "не позднее, чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов", то есть до 9 сентября включительно.

Напомним, ранее глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко подтвердил готовность люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко. По словам Корниенко, соответствующее решение будет принято в случае расширения закона об очищении власти на чиновников периода президентства Петра Порошенко.

ЦИК впервые обнародовал фото всех мажоритарщиков Парубий закрыл последнее заседание 10-й сессии Рады
Новости Украины Порошенко Зеленский Верховная РадаСлуга народавыборы в Раду
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь