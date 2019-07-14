В "Слуге народа" предложили дату первого заседания новой Рады

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В "Слуге народа" хотят провести заседание Рады уже 15 августа

Руководитель предвыборного штаба политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил провести первое заседание нового созыва Верховной рады раньше предусмотренного законом срока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Корниенко, в партии хотят провести заседание нового созыва уже в августе.

"Мы планируем раньше, чем законом это предусмотрено. Это точно. Пятнадцятого (августа - ред.) - это так, может, еще рано ... кстати, хорошая идея, связать это (заседание - ред.) с Днем Независимости", - заявил глава предвыборного штаба "Слуги народа".

Отметим, что согласно Конституции, первое заседание нового созыва Верховной рады должно состояться "не позднее, чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов", то есть до 9 сентября включительно.

Напомним, ранее глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко подтвердил готовность люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко. По словам Корниенко, соответствующее решение будет принято в случае расширения закона об очищении власти на чиновников периода президентства Петра Порошенко.