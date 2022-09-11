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В Офисе президента предупредили о возможных перебоях со светом по всей Украине

Новина українською →
Воскресенье 11 сентября 2022 22:25
В Офисе президента предупредили о возможных перебоях со светом по всей Украине Фото: в Офисе президента предупредили о возможных перебоях со светом по всей Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины ряд областей остался без электроэнергии. Перебои со светом могут быть по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

Он отметил, что россияне попали двумя крылатыми ракетами по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. Пожарные сейчас находятся на месте событий.

Энергетики работают над восстановлением работы систем критической инфраструктуры, чтобы как можно быстрее появилась электроэнергия в больницах и других жизненно важных объектах.

Тимошенко написал, что общины, оставшиеся без света, будут запитаны в ближайшее время.

Сейчас без света такие области - Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и частично Донецкая.

"Перебои со светом могут быть по всей стране. роzіяни хотят оставить нас без света, воды и тепла. Скоординировано работаем над оперативным восстановлением!"- добавил он.

Напомним, сегодня вечером в Харьковской, Сумской, Полтавской и еще ряде областей возникли перебои со светом. Местные власти заявили о вражеских ударах по объектам инфраструктуры.

Кроме того, проблемы со светом повлияли на курсирование поездов. Так, "Укрзализныця" предупреждала о задержке ряда рейсов.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, вследствие чего она была частично выведена из строя.

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