В Офісі президента попередили про можливі перебої зі світлом по всій Україні

Внаслідок ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України низка областей залишилася без електроенергії. Перебої зі світлом можуть бути по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка .

"Перебої зі світлом можуть бути по всій країні. роzіяни хочуть залишити нас без світла, води і тепла. Скоординовано працюємо над оперативним відновленням!" - додав він.

Наразі без світла такі області - Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька.

Тимошенко написав, що громади, що залишилися без світла, будуть заживлені найближчим часом.

Енергетики працюють над відновленням роботи систем критичної інфраструктури, щоб якнайшвидше з'явилася електроенергія в лікарнях та інших життєвоважливих об'єктах.

Він зазначив, що росіяни поцілили двома крилатими ракетами по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Пожежники наразі знаходяться на місці подій.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Харківській, Сумській, Полтавській та ще низці областей виникли перебої зі світлом. Місцева влада заявила про ворожі удари по об'єктам інфраструктури.

Крім того, проблеми зі світлом вплинули на курсування потягів. Так, "Укрзалізниця" попереджала про затримку низки рейсів.

Окрім того, росіяни завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ-5, внаслідок чого вона була частково виведена з ладу.

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