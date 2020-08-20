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В Офісі президента пояснили позицію щодо кризи в Білорусі

Київ, Четвер 20 серпня 2020 08:22
В Офісі президента пояснили позицію щодо кризи в Білорусі
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна, Мілан Лєліч

Україна знаходиться в набагато більш вразливій позиції, ніж Євросоюз

На Банковій бачать прямий зв'язок між позицією України щодо білоруського конфлікту і діями Росії на Донбасі. У ОП вважають, що різка реакція може обернутися черговою ескалацією на фронті і зривом мирних домовленостей.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в Офісі президента, йдеться в матеріалі "Поле для маневру: яку позицію займе Україна щодо білоруської кризи".

За даними джерела, Україна знаходиться в набагато більш вразливій позиції, ніж Євросоюз, ніж, наприклад, Німеччина.

"У нас з одного боку - Донбас, з іншого - Крим, з третьої - Молдова з Придністров'ям, а на півночі - більше тисячі кілометрів кордону з Білоруссю. І у всіх випадках ми маємо справу з одним геополітичним гравцем - Росія позиціонує себе як фактичного "менеджера" ситуації в Білорусі. Тому ми можемо дозволити собі менше, ніж ЄС", - зазначило РБК-Україна джерело в ОП.

Нагадаємо, Україна вперше в історії відкликала посла в Білорусі для консультацій.

Зазначимо, Лукашенко пригрозив Україні та ЄС відповідальністю через "розпалювання заворушень".

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