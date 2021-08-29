В Офисе генпрокурора назвали документы, которые рассекретят по Иловайской трагедии

Генпрокурор отметила, что нужно острожно подходить к трактовке информации об Иловайской трагедии из открытых источников.

"Мы рассекретим материалы, их 70 томов. Мы обратились инициировано к СБУ для того, чтобы рассекретили 46 документов на сегодня. Приказы, замыслы, доносы, информационные бюллетени и так далее", - сказала Венедиктова.

По ее словам, после рассекречивания расследование приобретет "другую картину".

Когда Генштаб рассекретит документы, в Офисе генпрокурора пока не знают.