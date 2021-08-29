В Офісі генпрокурора назвали документи, які розсекретять щодо Іловайської трагедії

Генпрокурор зазначила, що потрібно обережно підходити до трактування інформації про Іловайську трагедію з відкритих джерел.

"Ми розсекретимо матеріали, їх 70 томів. Ми звернулися ініційовано до СБУ для того, щоб розсекретили 46 документів на сьогодні. Накази, задуми, доноси, інформаційні бюлетені та так далі", - сказала Венедиктова.

За її словами, після розсекречення розслідування придбає "іншу картину".