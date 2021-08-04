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Бои за Иловайск: двум генералам РФ сообщили о подозрении

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Киев, Среда 04 августа 2021 14:55
Бои за Иловайск: двум генералам РФ сообщили о подозрении Фото: сообщено о подозрении двум генерал-полковникам ВС РФ сообщили о подозрении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении двум генерал-полковникам Вооруженных Сил РФ, которые причастны к убийству украинских военнослужащих возле м. Иловайск. Чиновников планируют объявить в розыск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, действующий заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ и начальник Центрального командного пункта Генерального штаба ВС РФ организовали убийство украинских военнослужащих возле м. Иловайск во время того, как последние выходили из окружения, несмотря на то, что Российская Федерация гарантировала безопасность "зенелного коридора".

В течение 2014 и 2015 годов, чиновники, руководя пророссийскими вооруженными формированиями, вели агрессивную войну против Украины.

"Решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск", - отмечает пресс-служба.

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