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Офіс генпрокурора спрямував запит на екстрадицію екс-голови НБУ Шевченка

Фото: Кирила Шевченка хочуть екстрадувати з Європи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіс генпрокурора спрямував запит на екстрадицію колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка, який є фігурантом справи про 200 млн гривень в "Укргазбанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса агентству "Укрінформ".

"Наскільки мені відомо, то такий запит через Офіс генпрокурора спрямували, але поки не можу сказати про досягнутий результат. Знову ж таки, по екстрадиції тут може постати те ж саме питання - через війну", - сказав Кривонос.

Справа Шевченка

Як відомо, про свою відставку Шевченко оголосив 4 жовтня 2022 року. За його словами, рішення було прийняте через проблеми зі здоров'ям.

Однак вже 6 жовтня в НАБУ та САП звинуватили групу посадових осіб, яку очолював колишній голова правління Укргазбанку. Підозрюють, що протягом 2014-2019 років вони привласнили 206 млн гривень. При цьому одним із фігурантів справи є колишній голова НБУ Кирило Шевченко.

Пізніше НАБУ оголосило Шевченка у розшук, а потім САП оголосила Шевченка у міжнародний розшук

Як стало відомо, колишній голова Національного банку знаходиться у Європі.

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