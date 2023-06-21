Офис генпрокурора направил запрос на экстрадицию экс-главы НБУ Шевченко

"Насколько мне известно, то такой запрос через Офис генпрокурора направили, но пока не могу сказать о достигнутом результате. Опять же, по экстрадиции здесь может возникнуть тот же вопрос - из-за войны", - сказал Кривонос.

Дело Шевченко

Как известно, о своей отставке Шевченко объявил 4 октября 2022 года. По его словам, решение было принято из-за проблем со здоровьем.

Однако уже 6 октября в НАБУ и САП обвинили группу должностных лиц, возглавляемую бывшим председателем правления Укргазбанка. Подозревают, что в течение 2014-2019 годов они присвоили 206 млн. гривен. При этом одним из фигурантов дела является бывший глава НБУ Кирилл Шевченко.

Позже НАБУ объявило Шевченко в розыск, а затем САП объявило Шевченко в международный розыск.

Как стало известно, бывший глава Национального банка находится в Европе.