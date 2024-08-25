Офіс генпрокурора порушив справу через ймовірний виїзд Дмитрука з України

Офіс генпрокурора порушив справу за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом Артемом Дмитруком. Сьогодні йому оголосили про підозру у нападах на військового та правоохоронця.
Про це в коментарі РБК-Україна заявила речниця Офісу генерального прокурора України Надія Максимець.
За її словами, наразі прокуратура не має підтверджень того, що Дмитрук виїхав з України, але перевірить поширену в ЗМІ інформацію. Де зараз Дмитрук, в прокуратурі не знають, але сподіваються, що він виконає вимогу правоохоронців та прийде до Державного бюро розслідувань 29 та 30 серпня.
Крім того, Максимець відреагувала на слова Дмитрука про те, що він нібито не отримував підозру від правоохоронців. Вона пояснила, що письмове повідомлення про підозру було скеровано поштою до апарату Верховної Ради, за його відомими місцями проживання та до житлово-експлуатаційних організацій.
"А відтак повідомлення про підозру вважається здійсненим 25 серпня 2024 року, відповідно до КПК України, про що внесено відмітку до ЄРДР", - додала Максимець.
У неділю, 25 серпня, генеральний прокурор оголосив підозру нардепу Дмитруку. Йому інкримінують напад на правоохоронця в Одесі та побиття військового в Києві.
Дмитрука викликали до слідчого ДБР, але ЗМІ сьогодні написали, що нардеп вже виїхав з України. За інформацією українських ЗМІ, Дмитрука бачили в Молдові, але він міг полетіти в Італію. Як саме Дмитрук виїхав з України - невідомо.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року генпрокурор відкрив справи проти Дмитрука та іншого нардепа після того, як вони напали на людину в Києві.
Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі проекту Styler РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.