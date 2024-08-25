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Офис генпрокурора завел дело из-за возможного выезда Дмитрука из Украины

Фото: Артем Дмитрук, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Офис генпрокурора возбудил дело по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Артемом Дмитруком. Сегодня ему объявили о подозрении в нападениях на военного и правоохранителя.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер Офиса генерального прокурора Украины Надежда Максимец.

По ее словам, пока у прокуратуры нет подтверждений того, что Дмитрук уехал из Украины, но проверит распространенную в СМИ информацию. Где сейчас Дмитрук, в прокуратуре не знают, но надеются, что он выполнит требование правоохранителей и придет в Государственное бюро расследований 29 и 30 августа.

Кроме того, Максимец отреагировала на слова Дмитрука о том, что он якобы не получал подозрения от правоохранителей. Она пояснила, что письменное уведомление о подозрении было направлено по почте в аппарат Верховной Рады, по его известным местам жительства и в жилищно-эксплуатационные организации.

"А значит сообщение о подозрении считается осуществленным 25 августа 2024 года, в соответствии с УПК Украины, о чем внесена отметка в ЕРДР", - добавила Максимец.

Дмитруку объявили подозрение

В воскресенье, 25 августа, генеральный прокурор объявил подозрение нардепу Дмитруку. Ему инкриминируют нападение на правоохранителя в Одессе и избиение военного в Киеве.

Дмитрука вызвали к следователю ГБР, но СМИ сегодня написали, что нардеп уже уехал из Украины. По информации украинских СМИ, Дмитрука видели в Молдове, но он мог улететь в Италию. Как именно Дмитрук уехал из Украины - неизвестно.

Напомним, в октябре 2023 года генпрокурор возбудил дела против Дмитрука и другого нардепа после того, как они напали на человека в Киеве.

Более подробно об инциденте можете узнать в материале проекта Styler РБК-Украина.

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