Офис генпрокурора завел дело из-за возможного выезда Дмитрука из Украины

По ее словам, пока у прокуратуры нет подтверждений того, что Дмитрук уехал из Украины, но проверит распространенную в СМИ информацию. Где сейчас Дмитрук, в прокуратуре не знают, но надеются, что он выполнит требование правоохранителей и придет в Государственное бюро расследований 29 и 30 августа.

Кроме того, Максимец отреагировала на слова Дмитрука о том, что он якобы не получал подозрения от правоохранителей. Она пояснила, что письменное уведомление о подозрении было направлено по почте в аппарат Верховной Рады, по его известным местам жительства и в жилищно-эксплуатационные организации.

"А значит сообщение о подозрении считается осуществленным 25 августа 2024 года, в соответствии с УПК Украины, о чем внесена отметка в ЕРДР", - добавила Максимец.