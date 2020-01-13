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Офіс генпрокурора відкрив справу проти Труби

Новини » Політика     13.01.2020 - 11:43
Офіс генпрокурора відкрив справу проти Труби
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

На Трубу завели справу за втручання у слідство і розголошення даних розслідування

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу стосовно колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Повідомляється, що в середині грудня прокуратура розпочала досудове розслідування проти Труби за статтею 343 КК (втручання в діяльність працівників правоохоронних органів) і статтею 387 КК (розголошення даних досудового слідства). Справу доручили вести Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Офіс генпрокурора відкрив справу проти Труби

Фото: відповідь на депутатський запит

Нагадаємо, в кінці грудня набув чинності закон про перезапуск ДБР, в результаті чого тимчасовим главою Держбюро розслідувань замість Романа Труби стала Ірина Венедиктова.

До цього в листопаді стався скандал, пов'язаний з витоками записів розмов у кабінеті Труби. Зокрема, згідно із записами, колишній директор ДБР він за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджався призупинити обшуки в Дніпровській міськраді, "ПриватБанку" та НБУ на час візиту місії МВФ

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