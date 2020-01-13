Офис генпрокурора начал расследовать пытки в харьковской колонии

Фото: Алексеевская колония №25 (ombudsman.gov.ua)

Ранее правозащитники зафиксировали многочисленные факты пыток в колонии № 25

Прокуратура открыла уголовное дело по ряду статей по факту пыток в Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки совершенные повторно), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины.

Также сообщается, что расследование поручено территориальному управлению Госбюро расследований в Полтаве. Основанием для открытия дела стало заявление "Харьковской правозащитной группы" о пытках осужденных в этой колонии.

В частности, в обращении правозащитники указывают на факты пыток в течение 2017-2019 годов с целью запугивания и дискриминации, приводят примеры избиения, удушения, связывания, применение электрического тока и другого насилия.

Напомним, в декабре произошла попытка бунта в СИЗО Кропивницкого. По версии администрации, бунт начался после того, как заключенный напал на сотрудницу СИЗО и нанес ей повреждения. В дальнейшем он якобы начал подстрекать других заключенных к бунту.