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Офіс генпрокурора почав розслідувати тортури в харківській колонії

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 12:51
Офіс генпрокурора почав розслідувати тортури в харківській колонії
Фото: Олексіївська колонія №25 (ombudsman.gov.ua)

Раніше правозахисники зафіксували численні факти тортур в колонії № 25

Прокуратура відкрила кримінальну справу за низкою статей за фактом тортур в Олексіївській виправній колонії № 25 у Харкові. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127 (катування вчинені повторно), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу з застосуванням насильства чи погрозою застосування насильства), ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) КК України.

Також повідомляється, що розслідування доручено територіальному управлінню Держбюро розслідувань в Полтаві. Підставою для відкриття справи стала заява "Харківської правозахисної групи" про катування засуджених цієї колонії.

Зокрема, у зверненні правозахисники вказують на факти катувань протягом 2017-2019 роках з метою залякування та дискримінації, наводять приклади побиття, удушення, зв'язування, застосування електричного струму та іншого насильства.

Нагадаємо, в грудні сталася спроба бунту в СІЗО Кропивницького. За версією адміністрації, бунт почався після того, як ув'язнений напав на співробітницю СІЗО і завдав їй ушкодження. Надалі він нібито почав підбурювати інших ув'язнених до бунту.

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