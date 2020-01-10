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В Харькове при попытке бунта в колонии пострадали 22 человека

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 15:05
В Харькове при попытке бунта в колонии пострадали 22 человека
ФОТО: Алексеевская колония №25 (ombudsman.gov.ua)

Заключенных били резиновыми дубинками и одевали им наручники

В Харькове в Алексеевской колонии №25 при попытке бунта заключенных пострадали 22 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт уполномоченного Верховной рады по правам человека.

Сообщается, что заключенных били резиновыми дубинками и одевали им наручники. В результате инцидента 22 осужденных получили ссадины и синяки.

"Во время мониторингового визита установлено, что к 22 осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия, а именно – резиновые дубинки и наручники… После общения с осужденными были получены жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давления со стороны администрации учреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудников колонии опросили, получены пояснения и документы. Результаты мониторинга будут предоставлены омбудсмену.

Ранее сообщалось, что в Алексеевской исправительной колонии №25 осужденные готовили бунт с привлечением криминалитета с воли. В связи с этим в колонии введен режим особых условий.

Напомним, в СИЗО Кропивницкого ввели особый режим из-за бунта находящихся под стражей, который произошел 16 декабря, а также открыли уголовное дело.

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