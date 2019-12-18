Стали известны детали бунта заключенных в СИЗО Кропивницкого

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ситуация в СИЗО взята под контроль

Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины назвала подробности бунта в СИЗО Кропивницкого, где отдельные заключенные попытались дестабилизировать обстановку. Об этом говорится на Facebook-странице администрации.

Началось все с того что 16 декабря заключенный М. напал на сотрудницу учреждения - он начал угрожать ей и семье физической расправой, нецензурно выражаться, а затем нанес женщине телесные повреждения.

Полиция на месте задокументировала повдение заключенного. А через несколько часов в тот же день в СИЗО прибыли сотрудники прокуратуры и следователи Национальной полиции. Однако заключенный отказался давать какие-либо показания, начал нецензурно выражаться и подстрекать других заключенных.

"Заключенные других камер учреждения поддержали призыв и начали стучать в дверь, пытались повредить инвентарь камер... Для прекращения группового неповиновения среди взятых под стражу, а также с целью безопасности персонала учреждения, начальник учреждения объявил общий сбор персонала, где были приняты первоочередные меры по ликвидации последствий противоправных действий и по стабилизации оперативной обстановки", - отметили в администрации.

В СИЗО также усилили внешние и внутренние посты... Сейчас оперативная обстановка в учреждении под контролем, заверяет администрация. Также отмечается, что к заключенным не применялись специальные средства и физическая сила.

"Состояние здоровья сотрудницы, которая претерпела телесных повреждений, удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Указано, что во вторник, 17 декабря, учреждение посетил региональный представитель Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

"Одновременно, Администрация ГКВС Украины опровергает распространенные в средствах массовой информации некоторыми лицами слухи о самоустранении должностных лиц Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и персонала учреждения от обеспечения надлежащего правопорядка, а также другую информацию, которая не соответствует действительности", - резюмировали в администрации.

Напомним, прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника Кропивницкого следственного изолятора.

Ранее сообщалось, что 9 декабря с Райковской исправительной колонии (№73) сбежали двое осужденных, которые отбывали наказание под присмотром на участке социальной реабилитации, расположенном за пределами охраняемой территории учреждения.