Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы в Иране

Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа

"Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Ранее сообщалось, что в результате крушения украинского самолета в Иране погибли все, кто был на борту лайнера. Более того, погибших невозможно опознать из-за пожара на борту.

Также напомним, что по данным СНБО на борту самолета были 177 пассажиров.

Отметим, авикомпания МАУ отреагировала на катастрофу самолета в Иране. По состоянию на 9:30 авиакомпания МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия.