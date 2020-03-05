Офис генпрокурора за 3 месяца приостановил деятельность более тысячи игорных заведений

Офис генерального прокурора за три месяца приостановил деятельность более тысячи игорных заведений. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что за каждым игорным бизнесом стоит прокурор или полицейский.

"Сколько человеческих судеб сломал незаконный игорный бизнес? Этой статистики даже нет. Потому что за каждым игорным бизнесом стоит прокурор или полицейский. За 3 месте мы прекратили деятельность более 1 тысячи незаконных игорных заведений", - заявил Рябошапка.

Напомним, Кабинет министров Украины запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.

Как известно, 20 декабря Кабинет министров Украины поручил правоохранительным органам проверить законность деятельности игорных заведений. Также правительство приняло решение о запрете распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Также РБК-Украина писало, что после принятия решения Кабмина правоохранительные органы прекратили деятельность почти 5,3 тысяч игровых заведений в Украине.