Офіс генпрокурора за 3 місяці припинив діяльність понад тисячі гральний закладів

Офіс генерального прокурора за три місяці припинив діяльність понад тисячі гральних закладів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що за кожним гральним бізнесом стоїть прокурор або поліцейський.

"Скільки людських доль зламав незаконний ігорний бізнес? Цієї статистики навіть немає. Тому що за кожним гральним бізнесом стоїть прокурор або поліцейський. За 3 місці ми припинили діяльність понад 1 тисячі незаконних гральних закладів", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

Як відомо, 20 грудня Кабінет міністрів України доручив правоохоронним органам перевірити законність діяльності гральних закладів. Також уряд прийняв рішення про заборону поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Також РБК-Україна писало, що після ухвалення рішення Кабміну правоохоронні органи припинили діяльність майже 5,3 тисяч ігрових закладів в Україні.