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Офіс генпрокурора з 24 лютого зареєстрував понад 76 тисяч злочинів РФ

Фото: Офіс генпрокурора з 24 лютого зареєстрував понад 76 тисяч злочинів РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом зареєстрували 76 583 злочини окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Злочини агресії та воєнні злочини: 58 163. З них: 56 419 - щодо порушення законів та звичаїв війни, 67 - щодо планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 40 - пропаганди війни, 1 637 - інші", - зазначили прокурори.

Окрім цього, в ОГП вказали, що було зареєстровано 18 420 злочинів проти національної безпеки, з них:

  • 11 530 - щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • 1 924 - щодо державної зради;
  • 3 850 - щодо колабораційної діяльності;
  • 377 - щодо пособництва державі-агресору;
  • 63 - щодо диверсії;
  • 676 - інші.

Нагадаємо, що раніше у МЗС закликали створити міжнародний трибунал з розслідування злочинів Росії.

Україна також заявляла про намір заснувати одноразовий міжнародний трибунал для суду над Путіним та його найближчим оточенням.

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