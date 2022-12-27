Офіс генпрокурора з 24 лютого зареєстрував понад 76 тисяч злочинів РФ

Українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом зареєстрували 76 583 злочини окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"Злочини агресії та воєнні злочини: 58 163. З них: 56 419 - щодо порушення законів та звичаїв війни, 67 - щодо планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 40 - пропаганди війни, 1 637 - інші", - зазначили прокурори.
Окрім цього, в ОГП вказали, що було зареєстровано 18 420 злочинів проти національної безпеки, з них:
Нагадаємо, що раніше у МЗС закликали створити міжнародний трибунал з розслідування злочинів Росії.
Україна також заявляла про намір заснувати одноразовий міжнародний трибунал для суду над Путіним та його найближчим оточенням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.