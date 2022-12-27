Офис генпрокурора с 24 февраля зарегистрировал более 76 тысяч преступлений РФ

Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения РФ в целом зарегистрировали 76 583 преступления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора .

"Преступления агрессии и военные преступления: 58 163. Из них: 56 419 - о нарушении законов и обычаев войны, 67 - о планировании, подготовке или разрешении и ведении агрессивной войны, 40 - пропаганде войны, 1 637 - другие", - отметили прокуроры.

Кроме того, в ОГП указали, что было зарегистрировано 18 420 преступлений против национальной безопасности, из них: