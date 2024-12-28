Одягнуть боді-камери. В Україні вигадали новий метод боротьби з корупцією серед податківців

Фото: в Україні запровадять новий метод боротьби з корупцією (freepik-com)

В Україні запровадять новий метод боротьби з корупцією. Для цього податкові перевірки будуть оснащені боді-камерами.

Про це заявив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.