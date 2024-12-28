Наденут боди-камеры. В Украине придумали новый метод борьбы с коррупцией среди налоговиков

Фото: в Украине введут новый метод борьбы с коррупцией (freepik-com)

В Украине введут новый метод борьбы с коррупцией. Для этого налоговые проверки будут оснащены боди-камерами.

Об этом заявил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.