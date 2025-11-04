"Одягніть додатковий светр": в Укренерго закликають обмежити використання обігрівачів

За його словами, у жовтні споживання електроенергії зросло на 25% порівняно з вереснем, адже багато українців почали опалювати житло кондиціонерами та обігрівачами.

"Побутові споживачі, які є зараз найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають у першу чергу змінювати свою поведінку. Не потрібно доводити температуру в приміщеннях до максимально комфортних 20-22°C, краще одягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з викликами", - сказав Зайченко.

Він також закликав не вмикати одночасно кілька потужних приладів у пікові години - з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

Керівник "Укренерго" додав, що з початком опалювального сезону ситуація частково стабілізується, але через зниження температури загальний рівень споживання залишатиметься високим.