"Наденьте дополнительный свитер": в Укрэнерго призывают ограничить использование обогревателей

По его словам, в октябре потребление электроэнергии выросло на 25% по сравнению с сентябрем, ведь многие украинцы начали отапливать жилье кондиционерами и обогревателями.

"Бытовые потребители, которые являются сейчас крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине, должны в первую очередь менять свое поведение. Не нужно доводить температуру в помещениях до максимально комфортных 20-22°C, лучше одеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с вызовами", - сказал Зайченко.

Он также призвал не включать одновременно несколько мощных приборов в пиковые часы - с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

Руководитель "Укрэнерго" добавил, что с началом отопительного сезона ситуация частично стабилизируется, но из-за снижения температуры общий уровень потребления будет оставаться высоким.