Общество Образование Деньги Изменения

"Наденьте дополнительный свитер": в Укрэнерго призывают ограничить использование обогревателей

Фото: Украинцев просят меньше использовать электрообогреватели (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине растет потребление электроэнергии, и энергосистема работает с большой нагрузкой. В связи с этим глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко попросил граждан экономить электричество и изменить привычки потребления.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виталия Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, в октябре потребление электроэнергии выросло на 25% по сравнению с сентябрем, ведь многие украинцы начали отапливать жилье кондиционерами и обогревателями.

"Бытовые потребители, которые являются сейчас крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине, должны в первую очередь менять свое поведение. Не нужно доводить температуру в помещениях до максимально комфортных 20-22°C, лучше одеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с вызовами", - сказал Зайченко.

Он также призвал не включать одновременно несколько мощных приборов в пиковые часы - с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

Руководитель "Укрэнерго" добавил, что с началом отопительного сезона ситуация частично стабилизируется, но из-за снижения температуры общий уровень потребления будет оставаться высоким.

Ранее РБК-Украина писало, почему графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня. Это зависит от уровня потребления, погоды, времени суток, аварий и последствий обстрелов. В случае повреждения сетей энергосистема не может обеспечить нужную генерацию или передачу электроэнергии, поэтому вводятся ограничения. Решение об этом принимают "Укрэнерго" и операторы систем распределения, а за выполнение графиков отвечают облэнерго.

Также мы рассказывали, что в "Госэнергонадзоре" заявили, что сейчас невозможно прогнозировать отключение света даже на неделю. По словам Анатолия Замулка, энергосистема работает над стабильностью, однако постоянные обстрелы РФ и рост потребления из-за холода усложняют ситуацию. Если удастся избежать новых разрушений, ситуация с электроснабжением постепенно будет улучшаться.

Укрэнерго