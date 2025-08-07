UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

На одну вакансію - до 100 охочих: хто в Україні найбільше шукає роботу у 2025 році

Фото: Робота в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У 2025 році найбільше українців претендують на посади копірайтерів, операторів чатів і контент-менеджерів. У деяких випадках на одну вакансію припадає майже 100 відгуків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.

ТОП-5 найбільш конкурентних вакансій

Найбільше відгуків у червні 2025 року зібрали такі пропозиції роботи:

  • копірайтер - 93 відгуки на 1 вакансію, зарплата - 12,5 тис. гривень;
  • супервайзер - 61 відгук, зарплата - 34,9 тис. гривень;
  • оператор чату - 42 відгуки, зарплата - 27 тис. гривень;
  • менеджер - 37 відгуків, зарплата - 22,5 тис. гривень;
  • контент-менеджер - 35 відгуків, зарплата - 15 тис. гривень.

Також багато кандидатів відгукуються на вакансії промоутера (31 відгук), пакувальника (28), менеджера інтернет-магазину (25) та менеджера по роботі з клієнтами (21).

Що змінилося за рік

Порівняно з минулим роком список найпопулярніших вакансій майже не змінився:

  • тоді лідером теж був копірайтер (76 відгуків), а зараз - 93;
  • на менеджера інтернет-магазину торік було 73 відгуки, нині - 25;
  • оператор чату торік мав 35 відгуків, нині - 42.

З минулого рейтингу зникли оператор ПК, SMM-менеджер та інші позиції зі створення контенту.

Де найбільше охочих працювати

За даними OLX Робота, найбільше відгуків отримують вакансії з низьким бар’єром входу, часто пов’язані з:

  • дистанційною зайнятістю,
  • фрилансом,
  • комунікацією,
  • обробкою текстів або онлайн-обслуговуванням.

Попри невисоку зарплату, саме ці позиції найшвидше приваблюють кандидатів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зростає кількість вакансій із гнучким графіком - за рік їх стало більше на 13%. Найбільше таких пропозицій - у логістиці, на стартові позиції для молоді та у виробництві. Найвищу зарплату (32 500 гривень) пропонують водіям. Натомість у роздрібній торгівлі та сфері обслуговування гнучкість менш доступна.

Також ми розповідали, що в Україні реалізують проєкт, за яким жінки можуть безкоштовно опановувати умовно "чоловічі" професії - трактористки, водійки, слюсарки тощо. Уже понад 600 українок проходять навчання, з них частина вже працевлаштована. Найбільший попит - на деревообробницю, трактористку та операторку котельні. Навчають 31 затребуваній професії.

Робота в Україні