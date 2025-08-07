На одну вакансію - до 100 охочих: хто в Україні найбільше шукає роботу у 2025 році

У 2025 році найбільше українців претендують на посади копірайтерів, операторів чатів і контент-менеджерів. У деяких випадках на одну вакансію припадає майже 100 відгуків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.
Найбільше відгуків у червні 2025 року зібрали такі пропозиції роботи:
Також багато кандидатів відгукуються на вакансії промоутера (31 відгук), пакувальника (28), менеджера інтернет-магазину (25) та менеджера по роботі з клієнтами (21).
Порівняно з минулим роком список найпопулярніших вакансій майже не змінився:
З минулого рейтингу зникли оператор ПК, SMM-менеджер та інші позиції зі створення контенту.
За даними OLX Робота, найбільше відгуків отримують вакансії з низьким бар’єром входу, часто пов’язані з:
Попри невисоку зарплату, саме ці позиції найшвидше приваблюють кандидатів.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зростає кількість вакансій із гнучким графіком - за рік їх стало більше на 13%. Найбільше таких пропозицій - у логістиці, на стартові позиції для молоді та у виробництві. Найвищу зарплату (32 500 гривень) пропонують водіям. Натомість у роздрібній торгівлі та сфері обслуговування гнучкість менш доступна.
Також ми розповідали, що в Україні реалізують проєкт, за яким жінки можуть безкоштовно опановувати умовно "чоловічі" професії - трактористки, водійки, слюсарки тощо. Уже понад 600 українок проходять навчання, з них частина вже працевлаштована. Найбільший попит - на деревообробницю, трактористку та операторку котельні. Навчають 31 затребуваній професії.
