На одну вакансію - до 100 охочих: хто в Україні найбільше шукає роботу у 2025 році

ТОП-5 найбільш конкурентних вакансій

Найбільше відгуків у червні 2025 року зібрали такі пропозиції роботи:

копірайтер - 93 відгуки на 1 вакансію, зарплата - 12,5 тис. гривень;

супервайзер - 61 відгук, зарплата - 34,9 тис. гривень;

оператор чату - 42 відгуки, зарплата - 27 тис. гривень;

менеджер - 37 відгуків, зарплата - 22,5 тис. гривень;

контент-менеджер - 35 відгуків, зарплата - 15 тис. гривень.

Також багато кандидатів відгукуються на вакансії промоутера (31 відгук), пакувальника (28), менеджера інтернет-магазину (25) та менеджера по роботі з клієнтами (21).

Що змінилося за рік

Порівняно з минулим роком список найпопулярніших вакансій майже не змінився:

тоді лідером теж був копірайтер (76 відгуків), а зараз - 93;

на менеджера інтернет-магазину торік було 73 відгуки, нині - 25;

оператор чату торік мав 35 відгуків, нині - 42.

З минулого рейтингу зникли оператор ПК, SMM-менеджер та інші позиції зі створення контенту.

Де найбільше охочих працювати

За даними OLX Робота, найбільше відгуків отримують вакансії з низьким бар’єром входу, часто пов’язані з:

дистанційною зайнятістю,

фрилансом,

комунікацією,

обробкою текстів або онлайн-обслуговуванням.

Попри невисоку зарплату, саме ці позиції найшвидше приваблюють кандидатів.