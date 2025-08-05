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Гнучкий графік у тренді: в Україні стало більше вакансій - де шукати і скільки платять

Вівторок 05 серпня 2025 06:40
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Гнучкий графік у тренді: в Україні стало більше вакансій - де шукати і скільки платять Фото: Робота із гнучким графіком в Україні (young-couple-hugging-and-sitting-in-cafe)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кількість вакансій із гнучким графіком в Україні за рік зросла на 13%. Найбільше таких пропозицій - у сфері логістики та для початківців. Водночас у деяких галузях гнучкість роботодавці пропонують рідше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.

Де найбільше "гнучких" вакансій

Найбільше вакансій із гнучким графіком у червні 2025 року пропонують у категорії "Логістика / склад / доставка" - зокрема, для водіїв. Тут кількість оголошень зросла на 26% у порівнянні з червнем 2024 року. Медіанна зарплата - 32 500 гривень.

У категорії "Початок кар'єри / робота для студентів" зростання ще помітніше - на 38%. Улітку традиційно більше пропозицій для молоді. Середня зарплата - 12 000 гривень.

У сфері виробництва (розділ "Інше") кількість "гнучких" вакансій зросла на 21%. Йдеться про роботу на підприємствах, у полі чи на сезонних роботах. Оплата - близько 22 500 гривень.

Де гнучкий графік не популярний

Водночас кількість оголошень для продавців із гнучким графіком зменшилася на 6%. Ще менше таких пропозицій у сферах, що вимагають постійної присутності на робочому місці. Це бармени, офіціанти, кондитери, тренери, сторожі, диспетчери.

Роботодавці поступово адаптуються до запитів кандидатів, і гнучкий графік стає дедалі популярнішим. Найбільше таких вакансій наразі в логістиці, де поєднуються гнучкі умови та високі зарплати, а також у категорії для початківців, де затребувана тимчасова або часткова зайнятість.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який визначає 9 ознак трудових відносин, щоб відрізнити справжнє працевлаштування від фіктивного оформлення через ФОП. Якщо буде виконано щонайменше 7 з 9 ознак, суд зможе визнати, що це трудові відносини, а не просто співпраця.

Також РБК-Україна розповідало про п’ять найбільш незвичних і рідкісних вакансій, які роботодавці пропонували впродовж перших шести місяців 2025 року.

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