Общество Образование Деньги Изменения

На одну вакансию - до 100 желающих: кто в Украине больше всего ищет работу в 2025 году

Фото: Работа в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2025 году больше всего украинцев претендуют на должности копирайтеров, операторов чатов и контент-менеджеров. В некоторых случаях на одну вакансию приходится почти 100 откликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

ТОП-5 наиболее конкурентных вакансий

Больше всего откликов в июне 2025 года собрали такие предложения работы:

  • копирайтер - 93 отклика на 1 вакансию, зарплата - 12,5 тыс. гривен;
  • супервайзер - 61 отклик, зарплата - 34,9 тыс. гривен;
  • оператор чата - 42 отклика, зарплата - 27 тыс. гривен;
  • менеджер - 37 отзывов, зарплата - 22,5 тыс. гривен;
  • контент-менеджер - 35 откликов, зарплата - 15 тыс. гривен.

Также много кандидатов откликаются на вакансии промоутера (31 отзыв), упаковщика (28), менеджера интернет-магазина (25) и менеджера по работе с клиентами (21).

Что изменилось за год

По сравнению с прошлым годом список самых популярных вакансий почти не изменился:

  • тогда лидером тоже был копирайтер (76 откликов), а сейчас - 93;
  • на менеджера интернет-магазина в прошлом году было 73 отклика, сейчас - 25;
  • оператор чата в прошлом году имел 35 отзывов, сейчас - 42.

Из прошлого рейтинга исчезли оператор ПК, SMM-менеджер и другие позиции по созданию контента.

Где больше всего желающих работать

По данным OLX Работа, больше всего откликов получают вакансии с низким барьером входа, часто связанные с:

  • дистанционной занятостью,
  • фрилансом,
  • коммуникацией,
  • обработкой текстов или онлайн-обслуживанием.

Несмотря на невысокую зарплату, именно эти позиции быстрее всего привлекают кандидатов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растет количество вакансий с гибким графиком - за год их стало больше на 13%. Больше всего таких предложений - в логистике, на стартовые позиции для молодежи и в производстве. Самую высокую зарплату (32 500 гривен) предлагают водителям. Зато в розничной торговле и сфере обслуживания гибкость менее доступна.

Также мы рассказывали, что в Украине реализуют проект, по которому женщины могут бесплатно осваивать условно "мужские" профессии - трактористки, водительницы, слесарки и тому подобное. Уже более 600 украинок проходят обучение, из них часть уже трудоустроена. Наибольший спрос - на деревообработчицу, трактористку и оператора котельной. Обучают 31 востребованной профессии.

Работа в Украине