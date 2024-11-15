Одну з центральних автодоріг у напрямку Києва перекрили: що сталось (фото)
Зранку п'ятниці, 15 листопада, на автодорозі М-06 "Київ - Чоп" у Київській області сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) із потерпілими.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Telegram.
Що відомо про ДТП на трасі М-06 "Київ - Чоп"
Правоохоронці розповіли, що сьогодні близько 9 години ранку дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталась на 56 км автодороги "Київ - Чоп" (у Київській області).
Наголошується, що:
- автодорога в напрямку Києва перекрита
- автівки скеровують на другорядну дорогу для об'їзду місця ДТП
- патрульні забезпечують охорону місця події.
"Водії, будьте уважними за кермом та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Плануйте маршрут своїх поїздок із урахуванням цієї інформації", - підсумували у патрульній поліції та опублікували фото з місця події.
Допис Патрульної поліції (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)
Як водіям і пішоходам вберегти власне життя
Правоохоронці нагадали українцям, що з огляду на поточні погодні умови і водіям, і пішоходам варто бути обережними та дотримуватись ПДР.
"Засніжило Україну. Зазвичай, перший сніг викликає радість у дітей, у водіїв та пішоходів - занепокоєння. Щоб уникнути неприємностей, нагадуємо вам правила поведінки на дорозі, яких слід неухильно дотримуватись", - йдеться у дописі патрульних.
Водіям радять:
- обирати безпечну швидкість руху автомобіля
- уважно стежити за технічною справністю транспортного засобу (особливо перед початком руху)
- відмовитись від ризикованих маневрів
- збільшити дистанцію між автомобілями
- користуватись засобами пасивної безпеки
- під час зупинки - обов'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію
Поради пішоходам є такими:
- переходити дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника
- у жодному разі не вибігати на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки
- у темну пору доби чи за умов недостатньої видимості "виділяти" себе, одягнувши світлоповертаючі елементи
"Зважайте на погодні умови, неухильно дотримуйтеся ПДР та бережіть себе", - підсумували в поліції.
Поради водіям і пішоходам (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Києві на Теремках автобус протаранив кілька авто і вилетів на тротуар. Внаслідок ДТП одна людина загинула, четверо - були госпіталізовані. Водію автобуса повідомили про підозру.
Читайте також, чи штрафують в Україні за літню гуму взимку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.