Одну из центральных автодорог в направлении Киева перекрыли: что случилось (фото)

Утром пятницы, 15 ноября, на автодороге М-06 "Киев - Чоп" в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Telegram.

Что известно о ДТП на трассе М-06 "Киев - Чоп"

Правоохранители рассказали, что сегодня около 9 часов утра дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на 56 км автодороги "Киев - Чоп" (в Киевской области).

Отмечается, что:

автодорога в направлении Киева перекрыта

автомобили направляют на второстепенную дорогу для объезда места ДТП

патрульные обеспечивают охрану места происшествия

"Водители, будьте внимательны за рулем и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Планируйте маршрут своих поездок с учетом этой информации", - подытожили в патрульной полиции и опубликовали фото с места происшествия.

Пост Патрульной полиции (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)

Как водителям и пешеходам уберечь собственную жизнь

Правоохранители напомнили украинцам, что учитывая текущие погодные условия и водителям, и пешеходам следует быть осторожными и соблюдать ПДД.

"Заснежило Украину. Обычно первый снег вызывает радость у детей, у водителей и пешеходов - беспокойство. Чтобы избежать неприятностей, напоминаем вам правила поведения на дороге, которые следует неукоснительно соблюдать", - говорится в сообщении патрульных.

Водителям советуют:

выбирать безопасную скорость движения автомобиля

внимательно следить за технической исправностью транспортного средства (особенно перед началом движения)

отказаться от рискованных маневров

увеличить дистанцию между автомобилями

пользоваться средствами пассивной безопасности

во время остановки - обязательно включать аварийную световую сигнализацию

Советы пешеходам таковы:

переходить дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора или жест регулировщика

ни в коем случае не выбегать на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности

в темное время суток или в условиях недостаточной видимости "выделять" себя, надев световозвращающие элементы

"Учитывайте погодные условия, неукоснительно соблюдайте ПДД и берегите себя", - подытожили в полиции.

Советы водителям и пешеходам (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)