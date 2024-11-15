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Одну из центральных автодорог в направлении Киева перекрыли: что случилось (фото)

Пятница 15 ноября 2024 11:58
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Одну из центральных автодорог в направлении Киева перекрыли: что случилось (фото) Автодорога М-06 "Киев - Чоп" в направлении столицы перекрыта (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Утром пятницы, 15 ноября, на автодороге М-06 "Киев - Чоп" в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Telegram.

Что известно о ДТП на трассе М-06 "Киев - Чоп"

Правоохранители рассказали, что сегодня около 9 часов утра дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на 56 км автодороги "Киев - Чоп" (в Киевской области).

Отмечается, что:

  • автодорога в направлении Киева перекрыта
  • автомобили направляют на второстепенную дорогу для объезда места ДТП
  • патрульные обеспечивают охрану места происшествия

"Водители, будьте внимательны за рулем и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Планируйте маршрут своих поездок с учетом этой информации", - подытожили в патрульной полиции и опубликовали фото с места происшествия.

Одну из центральных автодорог в направлении Киева перекрыли: что случилось (фото)Одну из центральных автодорог в направлении Киева перекрыли: что случилось (фото)

Пост Патрульной полиции (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)

Как водителям и пешеходам уберечь собственную жизнь

Правоохранители напомнили украинцам, что учитывая текущие погодные условия и водителям, и пешеходам следует быть осторожными и соблюдать ПДД.

"Заснежило Украину. Обычно первый снег вызывает радость у детей, у водителей и пешеходов - беспокойство. Чтобы избежать неприятностей, напоминаем вам правила поведения на дороге, которые следует неукоснительно соблюдать", - говорится в сообщении патрульных.

Водителям советуют:

  • выбирать безопасную скорость движения автомобиля
  • внимательно следить за технической исправностью транспортного средства (особенно перед началом движения)
  • отказаться от рискованных маневров
  • увеличить дистанцию между автомобилями
  • пользоваться средствами пассивной безопасности
  • во время остановки - обязательно включать аварийную световую сигнализацию

Советы пешеходам таковы:

  • переходить дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора или жест регулировщика
  • ни в коем случае не выбегать на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности
  • в темное время суток или в условиях недостаточной видимости "выделять" себя, надев световозвращающие элементы

"Учитывайте погодные условия, неукоснительно соблюдайте ПДД и берегите себя", - подытожили в полиции.

Одну из центральных автодорог в направлении Киева перекрыли: что случилось (фото)Одну из центральных автодорог в направлении Киева перекрыли: что случилось (фото)

Советы водителям и пешеходам (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве на Теремках автобус протаранил несколько автомобилей и вылетел на тротуар. В результате ДТП один человек погиб, четверо - были госпитализированы. Водителю автобуса сообщили о подозрении.

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