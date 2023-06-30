Не все так однозначно. У Раді хочуть продовжити мораторій на перевірки бізнесу до кінця війни

"Мораторій на проведення планових податкових перевірок продовжено до припинення або скасування воєнного стану на території України", - написала вона.

Виняток становитимуть лише платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції; у сфері організації та проведення азартних ігор; надають фінансові, платіжні послуги.

Також на період дії воєнного стану на території України буде встановлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, повідомила Южаніна.

Крім того, суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог щодо застосування РРО, вчинені не лише під час воєнного стану, а й у період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року (крім продажу підакцизних товарів, купівлі/продажу іноземної валюти, грального бізнесу).

Повернення податків

Кабінет міністрів ще в січні подав до Верховної ради проект закону, яким пропонується скасувати податкові пільги, введені після початку війни. Документ був поданий в межах зобов’язань України перед МВФ. Рада ухвалила цей законопроект 29 травня в першому читанні.

Законопроектом №8401 пропонується скасувати: