Не все так однозначно. В Раде хотят продлить мораторий на проверки бизнеса до конца войны

"Мораторий на проведение плановых налоговых проверок продлен до прекращения или отмены военного положения на территории Украины", - написала она.

Исключение составят только налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции; в области организации и проведения азартных игр; оказывают денежные, платежные сервисы.

Также на период действия военного положения на территории Украины будет установлен мораторий на проведение документальных проверок правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ, сообщила Южанина.

Кроме того, предприятия освобождаются от ответственности за нарушение требований по применению РРО, совершенные не только во время военного положения, но и в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года (кроме продажи подакцизных товаров, купли/продажи иностранной валюты, игорного бизнеса).

Возврат налогов

Кабинет министров еще в январе подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны. Документ был представлен в рамках обязательств Украины перед МВФ. Рада приняла этот законопроект 29 мая в первом чтении.

Законопроектом № 8401 предлагается отменить: